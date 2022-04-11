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Edirne'de asayiş

AA - İlker Gürel - Güncel
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Edirne'de asayiş

Keşan ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri tarafından Büyük Cami Mahallesi'nde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli M.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Keşan Adliyesi'ne getirilen M.S, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Bisiklet hırsızlığı

Edirne'de park halinde bırakılan bisiklet çalındı.

S.Ç'nin Kocasinan Mahallesi'nde park halinde bıraktığı bisiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayıp kardeşini arıyor

Edirne'de bir kişi kayıp kardeşinin bulunması için polise başvurdu.

Çavuşbey Mahallesi'nde oturan C.Ç kardeşi G.Ç'nin evden ayrıldıktan sonra bir daha eve dönmediğini belirterek bulunmasını istedi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Bisiklet, Edirne, Polis, Keşan, Güncel, Haberler

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