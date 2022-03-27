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Edirne'de asayiş

AA - Gürkan Arda - Güncel
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Edirne'de asayiş

Edirne'de motosikletin çarptığı kişi yaralandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de motosikletin çarptığı kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.B'nin kullandığı motosiklet, 1. Murat Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.K'ya çarptı.

Kazada yaralanan Ö.K, sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilden hırsızlık

Edirne'de park halindeki otomobilden müzik aletleri çalındı.

Alınan bilgiye göre, G.Z'nin Çavuşbey Mahallesi'nde park halinde bıraktığı otomobilden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce klarnet, telsiz mikrofon ve ses sistemi çalındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

215 sürücüye 110 bin 672 lira ceza yazıldı

Edirne'de yapılan trafik denetimlerinde 215 sürücüye 110 bin 672 lira ceza kesildi.

Trafik ekiplerince kontrol edilen 872 araçtan 215'inin sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 110 bin 672 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde, 10 araç da trafikten men edildi.

AA / Gürkan Arda - Güncel

Edirne Devlet Hastanesi, Tragger, Edirne, Müzik, Güncel, Haberler

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