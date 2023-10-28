Edirne'de asayiş

Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen M.Y'nin evinde arama yaptı.

Aramada 127 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen tütün, ruhsatsız tüfek ve 9 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Araması olan 3 zanlı yakalandı

Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan araması olan 3 zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı denetimlerde İ.K, C.E. ve Ç.G'nin çeşitli suçlardan araması olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dernek lokalleri denetlendi

Keşan ilçesinde dernek lokalleri denetlendi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçedeki derneklere ait lokallerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından denetlenen 5 lokalde olumsuzluğa rastlanmadı.