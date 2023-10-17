Edirne'de asayiş
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Edirne'nin Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli yakalandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Polis bir hafta boyunca yaptığı denetimlerde 31 şüpheli yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 16 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Evinden cep telefonu çalındı
Edirne'de bir kişinin evinden cep telefonu çalındı.
Çavuşbey Mahallesi'nde yaşayan İ.D. evindeki cep telefonunun yerinde olmadığını fark etti.
Şikayet üzerine U.M. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel