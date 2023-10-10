Edirne'de asayiş
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Keşan'da çeşitli suçlardan aranması olan 14 zanlı tutuklandı.
Keşan'da çeşitli suçlardan aranması olan 14 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda yapılan denetimlerde 21 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan 21 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, 14 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.G'yi Yeni Mescit Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.