Edirne'de asayiş

Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeni Mescit Mahallesi Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri S.S'nin üzerini aradı.

Aramada şeffaf poşet içerisinde bir miktar eroin ve alüminyum folyoya sarılı bir miktar metanfetamin ele geçirildi.

Polis ekipleri, Kemal Paşa Mahallesi Badem Sokak'ta B. K. ve T.O'nun üzerini aradı. Aramada uyuşturucu kullanma aparatı, üç alüminyum folyoya sarılı metamfetamin ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Operasyonda S.S, B.K. ve T.O. gözaltına alındı.

Denetimlerde 2 tabanca ele geçirildi

Keşan ilçesinde yapılan asayiş denetiminde 2 tabanca ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tayip Akalın Caddesi'nde durdurdukları bir aracın sürücüsünü aradı. Aramada, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

Ruhsatsız tabancaya el konulurken, alkollü olduğu belirlenen sürücüye 12 bin 254 lira para cezası uygulandı.

Ekipler ilçedeki bir kafede yaptığı denetimde A.B.U'nun üzerini aradı. Aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve 5 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri B.K'yı Yeni Mescit Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.K'nın emniyetteki işlemeleri sürüyor.