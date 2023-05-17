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Edirne'de asayiş

Edirne'de asayiş

Güncel Haberler

Keşan'da bir kişi banka hesabındaki paranın kendisinden habersiz çekildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Keşan'da bir kişi banka hesabındaki paranın kendisinden habersiz çekildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

H.A. maaş bilgilerini takip etmek için eşinin yeğeninden yardım istedi.

C.K. eniştesi H.A'nın telefonuna mobil bankacılık indirip bilgilerini girdikten sonra kendisinden habersiz telefonu alıp evinden ayrıldı.

Bir süre sonra hesabındaki 125 bin liranın çekildiğini öğrenen H.A. Keşan Polis Merkezi Amirliğine şikayette bulundu.

Motosiklet hırsızlığı

İpsala ilçesinde motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Kapucu Mahallesi'nde yaşayan M.S. evinin önüne park ettiği motosikleti geldiğinde bulamadı.

M.S. İpsala Polis Merkezi Amirliğine şikayette bulundu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

Banka Keşan Güncel Haberler

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