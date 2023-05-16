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Edirne'de asayiş

Edirne'de asayiş

Güncel Haberler

Edirne'de park halinde bırakılan motosiklet çalındı.

Edirne'de park halinde bırakılan motosiklet çalındı.

N.A'nın Şükrüpaşa Mahallesi'nde park halinde bıraktığı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Evden hırsızlık

Edirne'de bir evden mutfak eşyası ve kıyafet çalındı.

A.B'nin Mithat Paşa Mahallesi'ndeki evinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce mutfak eşyaları ile bazı kıyafetler çalındı.

Soruşturma devam ediyor.

Motosikletten düşen kişi yaralandı

Edirne'de motosikletten düşen kişi yaralandı.

Y.Y'nin kullandığı motosiklet, Kocasinan Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada hafif yaralanan Y.Y, Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Edirne Seçim Sonuçları
Edirne Yerel Seçim Sonuçları 2019
Edirne Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Motosiklet Edirne Güncel Haberler

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