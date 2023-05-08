Edirne'de asayiş

Edirne'de bir şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 2 tabanca, 3 şarjör ele geçirildi.

Edirne'de bir şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 2 tabanca, 3 şarjör ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adli arama kararına istinaden bir şüphelinin üzerinde ve aracında arama yaptı.

Aramada, 2 tabanca ve 3 şarjör ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Evinden ziynet eşyası çalındı

Edirne'de evinden ziynet eşyası çalınan kişi şikayette bulundu.

Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Tahtalı Kuyu Sokak'taki evine gelen N.N. 50 bin lira değerindeki ziynet eşyasının yerinde olmadığını belirledi.

N.N. Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

G.B. Yenimescit Mahallesi'nde evinin balkonunun altına park ettiği motosikletin yerinde olmadığını fark etti.

G.B. Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.