Edirne'de asayiş

Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan İ.T, evinin yakınına park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

İ.T, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Yenimescit Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri şüpheli D.K'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İş yerinden hırsızlık

Edirne'de iş yerinden bir miktar parası çalınan kişi polise başvurdu.

Sabuni Mahallesi'ndeki iş yerine gelen H.E, çekmecedeki bir miktar paranın çalındığını fark etti.

İş yeri sahibi H.E, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.