Edirne'de asayiş

Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ö.Ö'yü Cumhuriyet Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 11 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İş yerinden hırsızlık

Edirne'de iş yerinden malzemeleri çalınan kişi polise başvurdu.

A.K, Umurbey Mahallesi'ndeki iş yerinin kapı ve camının kırık olduğunu, bazı malzemelerin çalındığını fark etti.

İş yeri sahibi Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Motosiklet hırsızlığı

Uzunköprü'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

M.Ş, Aşçıoğlu Mahallesi'nde evinin yakınlarına park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

M.Ş. Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.