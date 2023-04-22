Edirne'de asayiş

Edirne'de otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.G'nin kullandığı otomobil, Abdurrahman Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan O.Ş.T.'ye çarptı.

Kazada yaralanan O.Ş.T, Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kayıp kızını arıyor

Edirne'de bir kişi kayıp kızının bulunması için polise başvurdu.

S.B, polis merkezine giderek kızı H.B'nin sabah işe gitmek için evden çıktığını, bir daha eve dönmediğini belirterek, polisten kızının bulunmasını istedi.

Polis, kayıp kızın bulunması için soruşturma başlattı.

Hesabından para çekilen kişi şikayetçi oldu

Kaşan ilçesinde banka kartından bilgisi dışında para çekilerek alışveriş yapıldığını fark eden kişi şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, A.K, banka kartından bilgisi dışında 1000 liralık alışveriş yapıldığını, fark etti.

Polis merkezine başvuran A.K, şikayetçi oldu.

Sosyal medya hesabı çalındı

Uzunköprü ilçesinde sosyal medya hesabı çalınan kişi polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde yaşayan A.Ç, arkadaşlarının uyarısı üzerine sosyal medya hesabını kontrol etti.

Hesabının çalındığını anlayan A.Ç, polise başvurdu.