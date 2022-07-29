Edirne'de asayiş Edirne'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Edirne'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde şüpheli Y.A'nın üzerinde arama yaptı. Üzerinde bir miktar metamfetamin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Motosikleti çalındı Uzunköprü ilçesinde motosikleti çalınan kişi polise başvurdu. Atatürk Mahallesi'nde yaşayan C.B. motosikletini evinin önüne park etti. C.B. bir süre sonra aracını park ettiği yerde bulamayınca polisi şikayette bulundu. Bebek arabası çalındı Edirne'de bir kişinin evinden bebek arabası çalındı. İspat Cami Mahallesi Sakin Sokak'ta yaşayan A.S. evinin bodrumuna bıraktığı bebek arabasını yerinde bulamadı. A.S. bebek arabasının bulunması için polise başvurdu. Güncel AA / Cihan Demirci Edirne Emniyet Müdürlüğü Edirne Bebek Güncel Haberler

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