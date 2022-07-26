Edirne'de asayiş
Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan otomobilde 55 şişe kaçak içki ele geçirildi.
AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan otomobilde 55 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.K'nın otomobilini durdurdu.
Aramada, 55 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Şüpheli H.K. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.
Üzerinden uyuşturucu çıktı
Edirne'de, polis ekiplerince bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri C.B'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında çoraba sarılı 3,39 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüpheli C.B. hakkında işlem başlatıldı.
AA / Gökhan Zobar - Güncel