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Edirne'de asayiş

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de asayiş

Edirne'de, motosikletli polis timlerince ruhsatsız silah ve 7 fişek ele geçirildi.

Edirne'de, motosikletli polis timlerince ruhsatsız silah ve 7 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında markası ve seri numarası kazınmış ruhsatsız silah ve 7 fişek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Üzerinden uyuşturucu madde çıktı

Edirne'de, devriye görevi yapan mahalle bekçilerince bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Mahallesinde devriye görevini yürüten mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri F.Ç'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında çoraba sarılı 4,42 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli F.Ç. hakkında işlem başlatıldı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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