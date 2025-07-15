Edirne'de Asansör Boşluğuna Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

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Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde bir inşaata ölçek almak için giden 48 yaşındaki Erol T., 8. katta asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erol T.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Edirne'de asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi 3064. Sokak'taki 8 katlı inşaata ölçü almak için gelen Erol T. (48), 8. katta çalıştığı sırada asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Erol T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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