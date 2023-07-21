Edirne'de arı kovanı taşıyan kamyonetin karıştığı kazada arıcılar müdahale etti

Edirne'nin Keşan ilçesinde tır ile arı kovanı taşıyan kamyonetin karıştığı kazada, arıcılar kıyafetlerini giyerek yoğun arılara müdahale etti. Kazada hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde tır ile arı kovanı taşıyan kamyonetin karıştığı kaza bölgesine gelen ekipler, etrafa yayılan yoğun arılara karşı, arıcıların kıyafetini giyerek kazaya müdahale etti. Olay yerine ilk giden bazı ekipleri arı soktu.

Edinilen bilgiye göre, ayçiçek balı üretimi için Döğüşbelen Mahallesi'nden Edirne'ye hareket eden Doğan Menteşe, oğulları Okan ve Hakan ile yanlarında işçi olarak çalışan Buluthan Aydın'ın bulunduğu 48 K 4919 plakalı kamyonun lastiği patladı. Edirne'nin Keşan ilçesi Yerlisu köyü kavşağında sabah saatlerinde meydana gelen olayda lastik tamiri için duran Muğlalı arıcılara, aynı istikametten gelen tır çarptı. Kaza sonrası baba Doğan Menteşe, oğulları Okan ve Hakan Menteşe ile yanlarında çalışan Buluthan Aydın hayatını kaybetti.

Arıcılar kıyafeti temin ederek kazaya müdahale etmişler

Kazadan hemen sonra haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kazanın etkisiyle kovanlardan çıkarak etrafa yayılan yoğun arı sürüsü ile karşılaştı. Olay yerine yetişen 2 sağlık ve 1 itfaiye personelini arı soktu. Arılan soktuğu personelle de hastanede müdahale edildi. Ekipler, arılardan korunmak için etraftaki arıcılardan kıyafet temin ederek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Jandarma ve polis ekipleri de arıcı kıyafeti giyerek yoldaki güvenliği sağlamaya çalıştı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da hastaneye giderek kaza hakkında bilgi aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - EDİRNE