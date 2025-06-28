Edirne'de Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi Projesi Değerlendirildi

Edirne'de Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi Projesi Değerlendirildi
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Edirne'de kurulum çalışmaları süren Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi ile ilgili olarak düzenlenen toplantıda, projenin detayları ve hedefleri belirlendi. Proje, Edirne'yi Türkiye'nin damızlık düve üretim merkezi haline getirmek amacıyla hayata geçiriliyor.

Edirne'de kurulum çalışmaları süren Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, projeyle ilgili çalışmalar değerlendirildi.

Sezer, Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi'nin Demirhanlı köyünde 1000 dekarlık alana kurulacağını ve bölgede suni mera da oluşturulacağını belirtti.

Proje hakkında

Edirne'nin hastalıklardan ari damızlık düve üretim merkezi olması amacıyla Valilik tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde "Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi Edirne Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında kriterlere uygun mevcut işletmeler hastalıklardan ari hale getirilecek ve belirlenen bölgelerde ari damızlık organize tarım bölgeleri oluşturulacak.

Damızlık organize tarım bölgeleri ve kriterlere uyan işletmelerde yetiştirilen hayvanlarla kentin Türkiye'nin damızlık düve üretim merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile birlikte 2010 yılında Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tarafından şap hastalığından ari bölge ilan edilmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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