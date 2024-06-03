Üye Girişi
Haberler

Edirne'de aranması olan 3 hükümlü sınırda yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de, aranması olan 3 hükümlü, yurt dışına kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı. Hükümlüler, jandarma tarafından cezaevine gönderildi.

Edirne'de aranması olan 3 hükümlü sınırda yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Asayiş timleri ve JASAT dedektifleri tarafından hakkında 7 suçtan 16 yıl, 30 ay, 37 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 3 hükümlüyü yurt dışına kaçmaya çalışırken sınırda yakaladı.

Firari hükümlüler jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Edirne Güvenlik Hukuk Politika Güncel Haberler

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

 Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada

Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title