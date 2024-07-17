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Edirne'de Aranan Zanlı Yunanistan'a Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

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Edirne'nin İpsala ilçesinde 5 suçtan aranması olan bir zanlı, jandarma ekipleri tarafından Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Zanlının askeri yasak bölgeye girme, uyuşturucu madde satın alma, uyuşturucu madde ticareti yapma, hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından arandığı belirlendi.

Edirne'nin İpsala ilçesinde 5 suçtan aranması olan zanlı Yunanistan'a kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranması olan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki denetimlerinde askeri yasak bölgede şüpheli C.B'yi yakaladı.

C.B'nin "askeri yasak bölgeye girme", "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından aranması olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Yunanistan Jandarma İpsala Edirne Güvenlik Suç Politika Güncel Haberler

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