Edirne'de, biri 79 yıl hapis cezasıyla aranması olan 3 hükümlü yakalandı

Edirne ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarla, haklarında uzun süreli hapis cezası bulunan üç hükümlü yakalandı. Hükümlüler, çeşitli suçlardan toplamda 79 yıl 6 ay ve 20 yıl 4 ay ceza ile aranıyordu.

EDİRNE'de haklarında 6 yıl 6 aydan, 79 yıl 6 aya kadar kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan 3 hükümlü, İstanbul ve Edirne'de yapılan operasyonlarda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri, haklarında arama kararı bulunan 3 hükümlüye yönelik İstanbul'da operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan 79 yıl 6 ay ve 6 Yıl 6 Ay hapis cezasıyla aranması bulunan iki hükümlü İstanbul'da, 20 Yıl 4 Ay 12 Gün hapis cezası ile aranan 1 hükümlüyse Edirne'de yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Haber – Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
