Edirne'de aranan kasten adam öldürme zanlısı yakalandı

Edirne'de "kasten adam öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı suçluların adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Jasat dedektifleri yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu hakkında "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan E.G. yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.