Edirne'de aranan hükümlü ormanlık alanda yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde aranan hükümlü, ormanlık alanda saklandığı barınakta jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlünün 6 ayrı suçtan toplamda 17 yıl, 19 ay, 40 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.
Edirne'nin Keşan ilçesinde aranan hükümlü ormanlık alanda saklandığı barınakta yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerinin aranan suçluların yakalanmasına yönelik operasyonunda, 6 ayrı suçtan hakkında 17 yıl, 19 ay, 40 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ormanlık alanda saklandığı barınakta yakalandı.
JASAT dedektiflerince gözaltına alınan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.