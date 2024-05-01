Edirne'de aranan 148 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 148 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler son bir haftada çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 148 şüpheli yakaladı.

Şüpheliler adli makamlara teslim edildi.