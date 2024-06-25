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Edirne'de aranan 124 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

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Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 124 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son bir haftada çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 124 şüpheli adli makamlara teslim edildi.

Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 124 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler son bir haftada çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 124 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara teslim

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Edirne Güvenlik Yakalama Suç Politika Güncel Haberler

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