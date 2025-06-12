Edirne'de Arama Kurtarma Eğitimi Hedefi 2 Bin Kişi

Edirne'de Arama Kurtarma Eğitimi Hedefi 2 Bin Kişi
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AFAD Edirne İl Müdürü Elvan Kaya, kentte arama kurtarma eğitimi alan kişi sayısını 2 bine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Olası depremlere hazırlık yaptıklarını vurguladı.

Afad Edirne İl Müdürü Elvan Kaya, kentte arama kurtarma eğitimi almış kişi sayısını 2 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaya, İl Genel Meclisinin haziran ayı oturumunda yaptığı konuşmada, bölgedeki olası depremler için hazırlık yaptıklarını kaydetti.

Depremlerin bir Türkiye gerçeği olduğunu ifade eden Kaya, "Hemen yakınımızda büyük deprem beklentimiz var. Bilim adamları çokça bahsediyor İstanbul depremiyle ilgili. Depremle ilgili de hazırlıklı olmamız gerekiyor. Arama kurtarma eğitimi alan kişi sayısını olabildiğince yüksek tutmaya çalışıyoruz. 2 bin kişilik bir hedefimiz var. Ayrıca arama kurtarma faaliyeti gösterecek sivil toplum ve kamu kuruluşlarının akreditasyonuyla ilgili çalışmalar da yürütüyoruz." diye konuştu.

Kaya, Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG AME) ve Edirne Arama Kurtarma Derneğinin (EDAK) arama kurtarma akreditasyonu aldıklarını, Keşan Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün de akreditasyon başvurularını tamamladığını dile getirdi.

İl Özel idaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Edirne Belediyesinde kurulan ekiplere eğitimler verdiklerini ifade eden Kaya, "Bu ekipler de akreditasyon başvuru işlemlerini sürdürüyorlar. Böylelikle ilimizde arama kurtarma konusunda yetkinliği ve yeterliliği olan örgüt sayısını artırmaya çalışıyoruz. İnşallah olmaz ama gittiğimiz afetlerde daha güçlü ve kendinden emin bir il olarak hareket edeceğimize inanıyoruz. Edirne'deki olası bir afette de bunu sağlamış olacağız." dedi.

Kaya, AFAD Başkanlığı yapmış Vali Yunus Sezer'in kent için büyük bir avantaj olduğunu kaydetti.

Ardından AFAD personelince il genel meclisi üyelerine "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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