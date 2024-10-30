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Edirne'de Araçta Yasa Dışı 5 Pomeranian Yavru Köpek Ele Geçirildi

Edirne'de Araçta Yasa Dışı 5 Pomeranian Yavru Köpek Ele Geçirildi
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Edirne'de jandarma tarafından durdurulan araçta yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen 5 yavru pomeranian köpek bulundu. Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

EDİRNE'de jandarma tarafından durdurulan araçta yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen 'pomeranian' cinsi 5 yavru köpek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan uyruklu A.Z. yönetimindeki aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada; yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen ve pasaport, küpe numarası, çip ile diğer taşıma şartlarını taşımayan 'pomeranian' cinsi 5 yavru köpek ele geçirildi. A.Z. hakkında '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatılırken, yavru köpekler Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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