Edirne'de Araçta Yasa Dışı 5 Pomeranian Yavru Köpek Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan uyruklu A.Z. yönetimindeki aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada; yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen ve pasaport, küpe numarası, çip ile diğer taşıma şartlarını taşımayan 'pomeranian' cinsi 5 yavru köpek ele geçirildi. A.Z. hakkında '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatılırken, yavru köpekler Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel