Edirne'de araçta çakar tertibatı bulunan kişiye ceza uygulandı

Edirne'de aracında çakar tertibatı bulunan kişiye ceza uygulandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Ekipleri bu kapsamda O.C'nin kullandığı otomobili durdurdu. Yapılan kontrolde otomobilde çakar tertibatı tespit etti.

Usulsüz çakar tertibatı kullanan aracın sahibine idari para cezası uygulandı.

Firari hükümlü yakalandı

Edirne'de aranması olan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranması olan şüphelilierin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri, hakkında "Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan 13 yıl, 24 ay, kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G'yi yakaladı.

Firari hükümlü jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.