Edirne'de, araçta 125 litre etil alkol ele geçirildi - Haberler

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Edirne'de, araçta 125 litre etil alkol ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
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Edirne'de, araçta 125 litre etil alkol ele geçirildi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada sahte içki üretiminde kullanılan 125 litre etil alkol el geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada sahte içki üretiminde kullanılan 125 litre etil alkol el geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan girişinde durdurdukları araçta arama yaptı. Polisin aramasında; sahte içki üretiminde kullanılan 125 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınıp, haklarında '5607 sayılı kanuna muhalefet' suçundan işlem başlatılan B.T. ve H.S., serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Hisarcık, Polis, Keşan, Alkol, Güncel, Haberler

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