Üye Girişi
Haberi Paylaş
Edirne'de araç lastiklerine zarar veren şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de araç lastiklerine zarar veren şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Edirne'de 16 aracın lastiklerini keserek patlattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de 16 aracın lastiklerini keserek patlattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ve Fatih mahallelerinde park halindeki 16 aracın lastiklerini kesen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu araç lastiklerine zarar veren şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Tragger Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title