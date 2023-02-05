Edirne'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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Edirne'de 6 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edirne'de 6 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve eitafiye ekiplerien haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangın sonrası çatı katında maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Güncel