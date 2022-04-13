Edirne'de apartmandan su sayaçlarını çalan kişi tutuklandı - Haberler

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Edirne'de apartmandan su sayaçlarını çalan kişi tutuklandı

AA - İlker Gürel - Güncel
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Edirne'de apartmandan su sayaçlarını çalan kişi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir apartmandan su sayaçlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir apartmandan su sayaçlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Cin Ali Caddesi'ndeki bir apartmandan 5 su sayacının çalındığı şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu su sayaçlarını Ü.Ö'nün çaldığı belirlendi.

Beyaz Sokak'ta polisi görünce kaçan Ü.Ö. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin elindeki poşetten 5 su sayacı çıktı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Edirne, Polis, Keşan, su, Güncel, Haberler

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