Edirne'de Apartman Yangını

Edirne'de bir apartmanın giriş katında çıkan yangın hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, giriş kattaki dairede maddi hasara yol açtı.

Edirne'de bir apartmanın giriş katında çıkan yangın hasara yol açtı.

1. Murat Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında binanın üst katlarında yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince merdivenli araç yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, giriş kattaki dairede maddi hasara yol açtı.