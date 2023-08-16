Edirne'de Antik Roma Dönemine Ait 3 Altın Obje Ele Geçirildi

Edirne'de polis tarafından düzenlenen operasyonda antik Roma dönemine ait 3 altın obje ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda antik Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen farklı ebatlarda 3 altın obje ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.