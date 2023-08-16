Edirne'de Antik Roma Dönemine Ait 3 Altın Obje Ele Geçirildi
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Edirne'de polis tarafından düzenlenen operasyonda antik Roma dönemine ait 3 altın obje ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda antik Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen farklı ebatlarda 3 altın obje ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
EDİRNE'de polisin düzenlediği baskında antik Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 altın obje ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, baskında antik Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen farklı ebatlarda 3 altın obje ele geçirdi.
Soruşturma sürüyor.