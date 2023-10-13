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Edirne'de annesini öldürüp, 15 saat başında bekledi (2)

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TUTUKLANDIEdirne'nin Uzunköprü ilçesinde, tartıştığı annesi Bahriye Şahin'i bıçakla öldüren ve 15 saat cansız bedeninin başında bekledikten sonra polise gidip teslim olan Barış Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

TUTUKLANDI

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, tartıştığı annesi Bahriye Şahin'i bıçakla öldüren ve 15 saat cansız bedeninin başında bekledikten sonra polise gidip teslim olan Barış Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uzunköprü Edirne Polis Güncel Haberler

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