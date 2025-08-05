Edirne'de Anne ve Oğulun Cenazesi Toprağa Verildi

Edirne'de Anne ve Oğulun Cenazesi Toprağa Verildi
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Edirne'de eşi tarafından boğularak öldürülen Didem Örs Alacı ve 10 yaşındaki oğlu Doruk Kaan Alacı'nın cenazeleri, Mevlana Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenazeye siyasetçiler ve aile yakınları katıldı.

Edirne'de eşi tarafından boğularak öldürülen Didem Örs Alacı (38) ve oğlu Doruk Kaan Alacı'nın (10) cenazeleri toprağa verildi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan anne ve oğlun cenazeleri yakınları tarafından alınarak Mevlana Camisi'ne getirildi.

Alacı ailesi, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Anne ve oğlun cenazeleri ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ile Alacı ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı.

Olay

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Ö.G.A, eşi ve oğlunu öldürdükten sonra bıçakla intihar girişiminde bulunmuştu.

Ağır yaralanan Ö.G.A, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. Cinayet şüphelisinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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