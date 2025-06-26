Edirne'de Anız Yangınları Kontrol Altına Alındı

Edirne'de Anız Yangınları Kontrol Altına Alındı
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Edirne'nin Meriç ilçesinde 3 noktada çıkan anız yangınları, Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınlarda 17 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Edirne'nin Meriç ilçesinde 3 noktada çıkan anız yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Akçadam köyünde 2, Karayusuflu köyünde ise 1 hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine yangın bölgelerine Orman İşletme Müdürlüğü ile Meriç ve Küplü belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda 17 dekar tarım arazisi ve tarla kenarlarındaki ağaçlık alanlar zarar gördü.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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