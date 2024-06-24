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Edirne'de Anız Yangınında 90 Dekar Tarım Alanı Zarar Gördü

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Edirne'de yerleşim yeri yakınındaki tarlada çıkan anız yangınında yaklaşık 90 dekar tarım arazisi ve çok sayıda ağaç zarar gördü. İtfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve AFAD ekipleri yangına müdahale etti.

Edirne'de, yerleşim yeri yakınındaki tarlada çıkan anız yangınında yaklaşık 90 dekar tarım arazisi ve çok sayıda ağaç zarar gördü.

Kurtuluş Mahallesi TOKİ konutları yakınındaki hasat edilmiş buğday tarlasında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle yaklaşık 90 dekar tarım arazisi ve çok sayıda ağaç zarar gördü.

Öte yandan söz konusu alana yakın hasat edilmemiş buğday tarlasında da yangın çıktı.

Buradaki yangın da büyümeden Edirne Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü İtfaiye Edirne AFAD Yaşam Güncel Haberler

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