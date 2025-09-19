Haberler

Edirne'de Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Edirne'de Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı
Edirne'nin İpsala ilçesinde, hasat edilmiş buğday tarlasında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. Yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında yaklaşık 1000 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Edirne'nin İpsala ilçesinde anızda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Hıdır köyünde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle çevredeki tarla ve ağaçlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Çalışmalara köylüler de traktör ve su tankerleriyle destek verdi.

Yangında yaklaşık 1000 dekar tarım arazisi ve ağaçlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
