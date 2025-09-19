Edirne'de Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Edirne'nin İpsala ilçesinde anızda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Hıdır köyünde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle çevredeki tarla ve ağaçlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Çalışmalara köylüler de traktör ve su tankerleriyle destek verdi.

Yangında yaklaşık 1000 dekar tarım arazisi ve ağaçlık alan zarar gördü.