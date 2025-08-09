Edirne'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

EDİRNE'nin İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde çıkan anız yangını, karadan ve havadan müdahaleyle tarım aletleri üreten fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Sarıcaali köyü Gökçedere mevkisinde çıktı. Anız yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler tarım aletleri üreten bir fabrikaya kadar ulaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile Keşan Orman İşletme, İpsala ve Keşan Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle İpsala- Meriç karayolu bire süre trafiğe kapatıldı. Yangına havadan da 1 yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle fabrikaya sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve yetkililer de söndürme çalışmalarını takip etti. Karayolu, bin süre sonra trafiğe açıldı.

Öte yandan bir yangın da Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir beldesindeki bir deponun bahçesinde meydana geldi. Beldedeki gazlı bir içecek firmasına ait deponun bahçesinde bulunan tahta paletler bilinmeyen nedenle alev alarak, yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Keşan ve Yenimuhacir belediyelerine ait ekipler yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.