Edirne'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Edirne'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
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Edirne'nin Kurtuluş Mahallesi'nde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın 300 dekar tarım alanına zarar verdi.

Edirne'de biçilmiş buğday tarlasında çıkan anız yangını söndürüldü.

Kurtuluş Mahallesi eski TOKİ mevkisinde bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangın sonucu 300 dekar tarım alanı zarar gördü.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
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