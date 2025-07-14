Edirne'de Anız Yangını, Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

EDİRNE'de buğday ve ayçiçeği tarlalarının bulunduğu alanda anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisi ile büyürken, dumanın kapladığı Edirne- Havsa kara ulaşıma kapatıldı.

Edirne-Havsa ilçesi kara yolu Oğulpaşa mevkisinde buğday ve ayçiçeği tarlalarının bulunduğu alanda, anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler büyürken, yoğun duman da gökyüzünü kapladı. İhbarla bölgeye, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanla kaplanan kara yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

TOMA VE TAKVİYE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Edirne-Havsa ilçesi kara yolu Oğulpaşa mevkisinde buğday ve ayçiçeği tarlalarının bulunduğu alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan anız yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Dumanların kapladığı kara yolu ulaşıma kapatılırken, bölgeye takviye itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'lar ve çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi. Polisler, TOMA'lar ile alevlere müdahale etti. Çalışmalara çiftçiler de traktörleriyle destek verdi.

Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Görüntü dökümü

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-Yangından detaylar

-Yola ulaşan alevler

-Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/EDİRNE,

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2) EMNİYET ŞERİDİNDEKİ TANKERE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde arıza nedeniyle sürücüsünün emniyet şeridine park ettiği süt tankerine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü M.A.K. (34) yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, saat 09.45 sıralarında Eskişehir-Konya kara yolunda meydana geldi. 42 SU 543 plakalı süt tankeri sürücüsü aracını arıza nedeniyle yediemin deposu önünde emniyet şeridine park etti. Bu sırada arkadan gelen M.A.K., idaresindeki 17 AHC 863 plakalı otomobil, tankere arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.A.K., ağır yaralandı. Sağlık ekibi yaralanan sürücüyü Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kaza anı yediemin deposunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde süt tankerinin yavaşlayarak emniyet şeridine park ettiği ve otomobilin park halindeki tankere çarptığı anlar yer alıyor.