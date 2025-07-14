Edirne'de Anız Yangını: Kara Yolu Kapatıldı

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Edirne-Havsa kara yolunda, buğday ve ayçiçeği tarlalarının bulunduğu alanda çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü, yoğun duman nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı.

EDİRNE'de buğday ve ayçiçeği tarlalarının bulunduğu alanda anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisi ile büyürken, dumanın kapladığı Edirne- Havsa kara ulaşıma kapatıldı.

Edirne-Havsa ilçesi kara yolu Oğulpaşa mevkisinde buğday ve ayçiçeği tarlalarının bulunduğu alanda, anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler büyürken, yoğun duman da gökyüzünü kapladı. İhbarla bölgeye, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanla kaplanan kara yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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