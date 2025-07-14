Edirne'de Anız Yangını: Kara Yolu Kapatıldı

EDİRNE'de buğday ve ayçiçeği tarlalarının bulunduğu alanda anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisi ile büyürken, dumanın kapladığı Edirne- Havsa kara ulaşıma kapatıldı.

Edirne-Havsa ilçesi kara yolu Oğulpaşa mevkisinde buğday ve ayçiçeği tarlalarının bulunduğu alanda, anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler büyürken, yoğun duman da gökyüzünü kapladı. İhbarla bölgeye, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanla kaplanan kara yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.