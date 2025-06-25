Edirne'de Anız Yangını 3 Metruk Eve Sıçradı

Edirne'de Anız Yangını 3 Metruk Eve Sıçradı
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, tuğlalık köyündeki hasadı tamamlanmış buğday tarlasında çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek üç metruk eve sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde anızda başlayıp daha sonra 3 metruk eve sıçrayan yangın söndürüldü.

Tuğlalık köyünde hasadı tamamlanmış buğday tarlasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, tarlanın bitişiğindeki kullanılmayan 3 eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 10 dekar buğday tarlası ve 3 metruk ev zarar gördü.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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