Edirne'de aniden başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Edirne'de günlerdir devam eden aşırı sıcakların ardından aniden başlayan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar bina girişleri ve korunaklı alanlarda yağışın dinmesini bekledi. Hava sıcaklığı da yağışın etkisiyle düşerek biraz serinledi.
Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Aniden başlayan yağış bir süre sonra gök gürültülü ve sağanak şeklinde sürdü.
Sağanağa hazırlıksız yakalananlar bina girişleri ve korunaklı alanlarda yağışın dinmesini bekledi.
Günlerdir hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Edirne'de sağanak serinletti. Öğleden sonra 36 derece olan hava sıcaklığı, yağışın ardından 31 dereceye kadar düştü.
Kentte aşırı sıcakların gelecek günlerde de etkili olması bekleniyor.