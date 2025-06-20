Edirne'de Ani Sağanak Yağış Günlük Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Edirne'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, caddeleri ve sokakları suyla doldurarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığı aniden 35 dereceden 29 derecelere düştü.

EDİRNE'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

Hava sıcaklığının 35 dereceyi gösterdiği kent merkezinde, akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Gök gürültülü yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına ve dükkanlara sığındı. Sağanakla hava sıcaklığı 29 dereceye düşerken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri de trafikte olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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