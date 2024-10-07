Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Edirne'de Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Amatör Spor Haftası kapsamında gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ve çelenk töreni, spor bilincinin artırılması amacıyla düzenlendi. Etkinlikte katılımcılar, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı’na yürüdü ve sporun yaygınlaştırılması için yapılan yatırımlar vurgulandı.

Edirne'de, "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü ve çelenk töreni düzenlendi.

25 Kasım Stadyumu önünde toplanan kortej, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Çelenk sunumuyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Edirne Gençlik ve Spor Müdür Vekili Zekeriya Bayrak, törende, toplum genelinde spor bilinci ve kültürünün oluşması amacıyla her yıl Amatör Spor Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Bayrak, düzenli aktivitenin yaygınlaştırılması, toplumun spora yönlendirilmesi ve sporda başarının artırılması için çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Sporun geliştirilmesi, sporda başarının daha üst noktalara taşınması bakımından spor tesislerinin varlığının ve niteliğinin önem taşıdığını belirten Bayrak, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak ülkemizin inşasında, geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve halkımız için ilimizde özellikle son yıllarda spor alt yapısının geliştirilmesi adına çok önemli yatırımlar yapıldı. Bu yatırım hamlelerinin ileride spordaki başarıyı arttıracağı ümidindeyiz. Sporun tabana yayılması için fedakarca çalışan başta Valimiz Yunus Sezer olmak üzere ilimiz yöneticilerimize, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuza, federasyon il temsilcilerimize, kulüplerimize, antrenörlerimize, sporcularımıza, ailelerine ve tüm paydaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz."

Program, halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Yerel Haberler Etkinlikler edirne Güncel Yaşam Spor

Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber

 Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil

Toplumun sinir uçlarına dokunan uygulama bakanlığın radarına girdi

 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Türk siyaseti bir ekol ismini daha kaybetti
Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıla bebek öldü mü? Sıla bebek neden öldü? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 7 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Recai Kutan kimdir? Recai Kutan ne zaman öldü, hastalığı neydi? Recai Kutan öldü mü, neden öldü? Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın hastalığı nedir? SON DAKİKA: Hamas, Tel Aviv'e mi saldırıyor? Gaziantep su kesintisi sorgulama! 7 Ekim GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvurusu! 2025 Jandarma Genel Komutanlığı başvuruları başladı mı? Başvuru ekranı Incel ne demek? Semih Çelik Incel olayı nedir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 10 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 8 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gazze'de 1 yılda neler oldu? Gazze'de kaç kişi öldürüldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.