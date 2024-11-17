Edirne'de Amatör Futbol Maçında Kavga: Polis Müdahale Etti
Edirne Süper Amatör Lig'de oynanan Yeniimaretspor-Keşan Anafartalarspor maçında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, polis müdahale etti. Olay sonrası bir taraftar ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Edirne'de amatör maçta çıkan kavgaya polis müdahale etti.
Edirne Süper Amatör Lig 3. hafta karşılaşmasında Yeniimaretspor ile Keşan Anafartalarspor, Yeniimaret Futbol Sahası'nda karşılaştı.
Karşılaşmanın son dakikalarında iki takım oyuncuları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Sahada görevli polisler kavgaya müdahale ederken, bölgeye takviye ekip sevk edildi.
Hakemin şikayeti üzerine Keşan Anafartalarspor taraftarı bir kişi ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayın ardından iki takımın oyuncuları da polis gözetiminde otobüslere bindirilerek sahadan ayrıldı.
Karşılaşma 4-4 beraberlikle tamamlandı.