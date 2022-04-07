Edirne'de 'Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı' oluşturuldu

EDİRNE (AA) - Türk Ocakları Edirne Şubesi tarafından Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde Yıldırım Mahallesi'nde oluşturtulan ormanda Türk büyükleri ve devlet büyüklerinin isimlerinin yaşatılmasıyla vatandaşlara ağaç sevgisi aşılanması hedefleniyor.

Programda onlarca fidan toprakla buluşturuldu.

Türk Ocakları Edirne Şube Başkanı Yakup Öz, hatıra ormanına Alparslan Türkeş'in adını verdiklerini söyledi.

Ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları kapsamında Türk Ocakları Genel Merkezi ve Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 65 hatıra ormanı kurulduğunu belirten Öz, "Türk büyükleri ve ebediyete intikal etmiş devlet büyüklerinin isimlerini yaşatılması ve gelecek kuşaklara ulaştırılmasını amaçlıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımıza ağaç ve orman sevgisini aşılamak fidan dikme alışkanlığı kazandırmak ve ormancılığın tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fidan dikim programına, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve şube üyeleri katıldı.