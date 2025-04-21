Edirne'de Alkolmetreye Üflemeyen Kadın Sürücüye Ceza

Edirne'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik uygulamasında alkolmetreye üflemeyen kadın sürücüye idari para cezası uygulandı, ehliyetine el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece kent genelinde trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Çok sayıda araç ve sürücünün kontrol edildiği uygulamada, kadın sürücüye alkol kontrolü yapılmak istendi.

Araçta çocuklarının bulunduğunu ve eve gitmek istediğini belirten sürücü, alkolmetreye polislerin defalarca açıklamasına rağmen üfleme yapmadı.

Ekiplerin, mevzuat gereği alkolmetreye üflemesi gerektiğini belirtmesine rağmen kadın sürücü ısrarla cihazın bozuk olduğunu ileri sürdü.

Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Merkezde yapılan alkol testinde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Karayolları Trafik Kanunu'na göre, sürücüye 35 bin 825 lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.